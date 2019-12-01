Ди Каприо ответил на обвинения в финансировании поджогов лесов Амазонии

Артист выразил поддержку жителям Бразилии и отметил, что гордится тем, что принимает участие в защите лесов.

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо ответил президенту Бразилии Жаиру Болсонару, обвинившему его в спонсировании организаций, которые, по словам главы государства, устраивают поджоги в лесах Амазонии.

Ранее бразильский лидер заявил, что члены обозначенных неправительственных организаций занимаются поджогами лесов, затем снимают это и отправляют фото зоозащитникам, а те обращаются к актёру за деньгами — и он выплачивает им полмиллиона долларов.

— В это кризисное для Амазонии время я выражаю свою поддержку жителям Бразилии, которые пытаются спасти своё национальное и культурное наследие. На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их. Хотя они и заслуживали поддержки, мы не финансировали организации, ставшие сейчас мишенью, — написал актёр в "Инстаграме".

Сильные пожары начались в бразильских лесах в этом августе, став одними из самых разрушительных в истории — тянущийся на сотни километров дым от них было видно из космоса. Это вызвало бурное осуждение властей страны со стороны мирового сообщества. Тогда же Леонардо Ди Каприо и ещё несколько известных людей создали свой фонд с капиталом в пять миллионов долларов для решения "срочных задач" по спасению амазонских лесов.