В России расширили список сильнодействующих препаратов

В частности, речь идёт о противоэпилептическом препарате "Прегабалин", среди наркоманов известном как "Лирика".

С 1 декабря в России расширился перечень запрещённых сильнодействующих препаратов. В обновлённый список с зимы вошли прегабалин, тапентадол и тропикамид.

Решение о включении этих препаратов в список было принято потому, что они часто употребляются как наркотики. Теперь их незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение или сбыт будут наказываться в соответствии со статьёй 234 УК РФ.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 7 июня.

Отметим, что тропикамид является глазными каплями, тапентадол — опиумным анальгетиком, а прегабалин, известный среди наркоманов как "Лирика", — противоэпилептическим препаратом.