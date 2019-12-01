В РПЦ обеспокоены развитием "индустрии абортов" в России

Рост количества предложений беременным женщинам со стороны врачей сделать аборт, вызывает серьёзную обеспокоенность. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, приходящие к нему на исповедь женщины рассказывают, что при обращении к врачу во время беременности, даже с незначительными проблемами, часто слышат запугивания — мол, ребёнок будет нездоровым.
— Потом, если они преодолеют это давление со стороны врачей, эти женщины в большинстве случаев рождают здоровых и крепких детей, — утверждает Иларион.
При этом, отвечая на вопрос ведущей о существовании круговой поруки между врачами, которые рекомендуют и которые делают аборты, митрополит отметил, что "это, по сути дела, поставлено на поток".
Он также добавил, что услуга аборта, по его мнению, уже превратилась в целую индустрию, проявления которой можно увидеть в больнице, куда человек приходит "получить лекарство от насморка", а встречает обилие рекламы, предлагающей "избавиться от плода, который вам не нужен".
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