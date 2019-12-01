В РПЦ обеспокоены развитием "индустрии абортов" в России

По словам митрополита Илариона, аборты уже превратились в целую индустрию: люди приходят в больницу за лекарством от насморка, а видят рекламу, предлагающую "избавиться от плода, который вам не нужен".

Рост количества предложений беременным женщинам со стороны врачей сделать аборт, вызывает серьёзную обеспокоенность. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, приходящие к нему на исповедь женщины рассказывают, что при обращении к врачу во время беременности, даже с незначительными проблемами, часто слышат запугивания — мол, ребёнок будет нездоровым.

— Потом, если они преодолеют это давление со стороны врачей, эти женщины в большинстве случаев рождают здоровых и крепких детей, — утверждает Иларион.

При этом, отвечая на вопрос ведущей о существовании круговой поруки между врачами, которые рекомендуют и которые делают аборты, митрополит отметил, что "это, по сути дела, поставлено на поток".

Он также добавил, что услуга аборта, по его мнению, уже превратилась в целую индустрию, проявления которой можно увидеть в больнице, куда человек приходит "получить лекарство от насморка", а встречает обилие рекламы, предлагающей "избавиться от плода, который вам не нужен".