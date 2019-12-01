Блогер оценил состояние украинского поезда: Грязный ободранный хлев

Он также пожаловался на неработающий с момента отправления поезда Wi-Fi, большое количество рекламы и сваленные в тамбурах мусорные пакеты.

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал поезд "Интерсити", курсирующий между Киевом и Харьковом, назвав вагоны "хлевом". Соответствующий пост он разместил у себя в "Фейсбуке".

— Вагон первого класса — грязный ободранный хлев. Невероятно грязные окна. Туалеты работают через один — в них стоят очереди, — рассказывает блогер.

Также Денисенко пожаловался на неработающий с момента отправления поезда Wi-Fi, большое количество рекламы и сваленные в тамбурах мусорные пакеты.

В то же время блогер отметил, что все вышеуказанные им недочёты являются проблемами "отдельно взятого состава", а оператор железных дорог "Укрзализныця" "принёс извинения" и пообещал устранить выявленные недостатки.

В украинских СМИ неоднократно появлялась информация о плачевном состоянии железнодорожной инфраструктуры в стране. Так, средний возраст грузовых тепловозов "Укрзализныци" составляет 31 год, компания не имеет ни одной машины, чей возраст менее восьми лет.