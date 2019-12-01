В прошлом году в России зарегистрировали ВИЧ у 86 тысяч жителей

5

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Всего к началу текущего года в мире насчитывалось 36,7 миллиона человек, заражённых ВИЧ.

В 2018 году вирус иммунодефицита был зарегистрирован у более чем 141 тысячи жителей Европы, среди которых 86 тысяч россиян. Об этом заявил европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара.

Как и во всех странах европейского региона, в России есть люди, которые не знают, что они живут с ВИЧ. И хотя заражение ВИЧ можно предотвратить, распространение болезни в европейском регионе продолжается, — цитирует РИА "Новости" Дару.

По словам эксперта, за последние десять лет число заболевших ВИЧ в Европе выросло на 22%. Тем не менее в России за последние три года рост болезни приостановился. Треть из 141 тысячи зарегистрированных в прошлом году случаев заболевания ВИЧ пришлась на женщин, многим из которых диагноз ставится в возрасте от 40 до 49 лет, на поздней стадии болезни.

Всего к началу текущего года в мире насчитывалось 36,7 миллиона человек, заражённых ВИЧ. 53% заявили, что смогли улучшить своё состояние благодаря лечению.

Напомним, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×