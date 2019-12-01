Посольство РФ призвало США прекратить вмешиваться в дела страны

Дипломаты отметили, что после дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в безопасности в США.

Посольство России в Вашингтоне обратилось к руководству США и призвало прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

— Прекратите вмешиваться во внутренние дела России. Кстати, после дела Марии Бутиной ни один российский гражданин не может чувствовать себя в безопасности в США и пользоваться "свободой выражения мнений", — говорится в заявлении диппредставительства.

Напомним, ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором выразил беспокойство по поводу российского закона о СМИ-иноагентах.