Посольство РФ призвало США прекратить вмешиваться в дела страны

33

Фото © ТАСС / imago / Xinhua / Ting Shen

Дипломаты отметили, что после дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в безопасности в США.

Посольство России в Вашингтоне обратилось к руководству США и призвало прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

Прекратите вмешиваться во внутренние дела России. Кстати, после дела Марии Бутиной ни один российский гражданин не может чувствовать себя в безопасности в США и пользоваться "свободой выражения мнений", говорится в заявлении диппредставительства.

Напомним, ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором выразил беспокойство по поводу российского закона о СМИ-иноагентах.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×