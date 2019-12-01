Учёные выяснили, почему космонавты более "живучие", чем средний россиянин

По мнению учёных, такое положение вещей обусловлено в том числе тем, что космонавты изначально обладают более крепким здоровьем.

Российские учёные выяснили, что у космонавтов риски смерти от отдельных болезней и травм значительно ниже, чем у среднестатистического россиянина. Об этом сообщает РИА "Новости".

За основу были взяты показатели стандартизированного коэффициента смертности SMR (standardized mortality ratio), определяющего отношение смертности от конкретных причин с общей статистикой по популяции. При вычислении также учитывались возможные неблагоприятные последствия от пребывания в космосе.

— У космонавтов, имеющих опыт полёта, риск смерти достоверно ниже, чем у мужского населения России, (SMR=40 для всех причин за период с 1961 по 2014 год), — говорится в сообщении.

В данном случае показатель SМR 40 означает, что риск космонавта умереть от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины. Годом ранее близкие результаты получили американские исследователи, которые выявили достоверно более низкий риск смерти астронавтов относительно прочего населения США.

По мнению учёных, такое положение вещей обусловлено в том числе тем, что космонавты изначально обладают более крепким здоровьем и проходят специальный отбор, а также имеют доступ к одному из лучших медицинских сопровождений как в целом по стране, так и среди прочих профессиональных групп.

Так, например, американские учёные пытались сравнивать смертность астронавтов и топовых спортсменов США, которые также проходят отбор по здоровью, однако статистически верное различие обнаружилось только в риске смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, который у путешествующих в космос оказался существенно ниже.

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