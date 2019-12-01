В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

С января по октябрь текущего года было зарегистрировано около 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев в этом году связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Наряду с распространением ВИЧ среди традиционно уязвимых для ВИЧ групп населения — наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, всё чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами (гетеросексуальных контактах), — сообщили в ведомстве.

Так, в первой половине 2019 года 58,9% новых случаев заражения были обусловлены гетеросексуальными контактами, 39% — употреблением наркотиков, а ещё 2,5% случаев связаны с гомосексуальными контактами.

За первые десять месяцев текущего года было зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем в прошлом году в аналогичном периоде.

Всего в России насчитывается более одного миллиона человек с ВИЧ, при этом в федеральный регистр больных инфекцией внесено лишь 896 тысяч, а антиретровирусную терапию получает чуть более полумиллиона, уточнили в Роспотребнадзоре.

— Среди всех инфицированных ВИЧ 37% составляют женщины и 63% — мужчины, — отметили в ведомстве.

При этом за весь период регистрации больных ВИЧ в стране такой диагноз был подтверждён более чем у 10 тысяч детей, рождённых инфицированными матерями.

Наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-заболеванию сложилась в Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Томской, Оренбургской и Тюменской областях.

1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретённого иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом.