100 человек эвакуированы из-за пожара в клубе квестов в Екатеринбурге — видео

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В Екатеринбурге сто человек были эвакуированы из-за возгорания в находящемся в подвале жилого дома клубе квестов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

Идёт дым из подвала, где, по словам администрации, расположены помещения для проведения квестов, — рассказали в пресс-службе.

По словам очевидцев, возможной причиной инцидента является прорыв трубы.

Уточняется, что инцидент произошёл в пятиэтажном многоквартирном доме по адресу улица Малышева, 1. В результате инцидента никто не пострадал.

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