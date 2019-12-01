На Украине назвали СНБО посмешищем с клоунами

Так бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос прокомментировал своё увольнение с должности.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что ведомство превратилось в "посмешище с клоунами".

— Превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами, — написал Кривонос в "Фейсбуке".

Свой пост он сопроводил фотографией в форме на фоне самолёта и написал: "Продолжаю работать ради Украины!" Так он прокомментировал своё увольнение с должности.

В то же время Кривонос отметил, что подозревает секретаря СНБО Алексея Данилова в том, что он "протолкнул подписание указа".