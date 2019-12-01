Тренер по MMA назвал самый опасный удар в боях без правил

"Футбольные" удары запрещены в большинстве промоушенов MMA, включая UFC и Bellator, однако в некоторых странах всё ещё являются разрешёнными.

Знаменитый канадский тренер смешанных единоборств Фирас Захаби назвал самый опасный удар в боях без правил. По словам специалиста, им является "футбольный" удар по голове.

— Если бы я поднял бейсбольную биту и попросил тебя её сломать ударом ноги, от тебя потребовалась бы невероятная техника. Но если биту опустить — задача станет легче. Дело в рычаге, — сказал Захаби в эфире шоу Джо Рогана на "Ютубе".

Тренер добавил, что с такой техникой "нужно быть очень осторожным". Отметим, что Захаби является тренером бывшего чемпиона UFC в среднем и полусреднем весе Жоржа Сен-Пьера.

"Футбольные" удары запрещены в большинстве промоушенов MMA, включая UFC и Bellator, однако в некоторых странах всё ещё являются разрешёнными.