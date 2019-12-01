Украинский эксперт признал превосходство российских военных катеров

Эксперт отметил, что помимо внешне очевидных преимуществ российский катер также в два раза быстрее: 50 узлов против 25 у МБАКа.

На фоне провокации в Керченском проливе с участием украинских боевых катеров всё чаще в Незалежной звучат разговоры о военно-морской мощи страны, однако подтвердить её наличие на деле не получается. К такому выводу пришёл руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Он сравнил характеристики украинского артиллерийского катера (МБАК) типа "Гюрза-М" и российского патрульного катера проекта "Соболь", которые базируются в Чёрном море в войсках Украины и России соответственно.

— Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский "Соболь" (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море, — написал Чмут в "Твиттере".

Цікаве фото. Український МБАК (~54 тони) та російський "Соболь" (~57,5 т). Цікаво порівняти обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКи ніяк не адаптовані ані до швидкості ані до повноцінних дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчить їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y — Taras Chmut (@TarasChmut) 28 ноября 2019 г.

Также, отвечая на вопросы читателей в комментариях, эксперт отметил, что помимо внешне очевидных преимуществ российский катер в два раза быстрее: 50 узлов против 25 у МБАКа.

Ранее Лайф сообщал, что уникальные катера с полимерным корпусом могут пополнить ВМФ России.