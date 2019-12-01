Зеленского попросили снять Рябошапку с должности прокурора

В петиции сказано, что Руслан Рябошапка находится в должности уже три месяца, однако из предвыборных обещаний президента ничего не было сделано.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой уволить Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора и внести на рассмотрение в Верховную раду кандидатуру юриста Андрея Портнова на эту должность.

Обращение появилось 26 ноября, его инициатором стал Александр Колодин.

В петиции сказано, что Зеленский выиграл президентские выборы главным образом благодаря тому, что обещал посадить коррупционеров, действовавших при экс-главе Украины Петре Порошенко. Однако за три месяца с момента назначения Рябошапки на должность для этого практически ничего не было сделано.

Сейчас петиция набрала уже более четырёх тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. До конца сбора подписей осталось 88 дней.

При этом сам генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ранее заверял, что президент Украины Владимир Зеленский не приказывал силовикам начать расследование в отношении экс-лидера страны Петра Порошенко.