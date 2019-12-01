Полицейские-язычники расследуют жертвоприношения животных в британском лесу

Местные жители стараются не покидать свои дома после наступления темноты, боясь встретить оккультистов.

Жители британской деревни Брамшо в графстве Гэмпшир на протяжении двух недель находят в лесу Нью-Форест трупы животных с нарисованными на них оккультными символами. После неудачи обычной полиции в поисках преступников за дело взялись специальные стражи порядка из Ассоциации полицейских-язычников, занимающиеся различными мистическими преступлениями.

Как передаёт The Mirror, в указанный период жители деревни нашли двух мёртвых овец с колотыми ранами, на тела которых были нанесены пентаграммы и перевёрнутые кресты. Позже была найдена корова и двое маленьких телят, а на дверях местной церкви появилась надпись — число 666, называемое числом зверя.

Вызванные на место полицейские не смогли найти тех, кто это устроил, хотя и начали расследование. Приехавшие после них "оккультные" стражи порядка продвинулись в своих доводах несколько дальше. Глава Ассоциации полицейских-язычников после анализа мест преступления предположил: скорее всего, за всем стоят балующиеся дети или кто-то с больной психикой.

Однако местные жители этому объяснению не поверили и всерьёз переживают за свои жизни. Люди даже стараются не покидать свои дома после наступления сумерек, поскольку уверены, что в районе завелась оккультная группировка, которая, судя по находкам, практикует чёрную магию.