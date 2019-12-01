Зима встретит москвичей небольшим снегом, гололедицей и жёлтым уровнем опасности

В Московской области в воскресенье температура составит от –5 до 0 градусов, а ночью может опуститься до –10.

В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями, сильная гололедица, небольшой снег местами и до –3 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днём температура составит от –3 до –1 градуса, а ночью может опуститься до –7 градусов. Ветер северо-западный и западный, скорость 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Московской области в воскресенье температура составит от –5 до 0 градусов. В ночь на понедельник она может понизиться до –10 градусов.

Из-за гололедицы 1 декабря объявлен жёлтый уровень опасности, атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба.