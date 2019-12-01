В Евросоюзе начали расследование методов Google по сбору данных

В компании заявили, что использовали полученные данные только для повышения качества предоставляемых услуг.

Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении корпорации Google из-за её методов сбора информации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

ЕК направила различным компаниям опросники, касающиеся методов Google по сбору и использованию данных. Особое внимание антимонопольные органы планируют уделить тому, как корпорация распоряжалась данными, связанными с рекламой в Интернете и местными поисковыми сервисами.

В Google, комментируя информацию о расследовании, заявили, что использовали полученные данные только для повышения качества предоставляемых услуг.

В конце августа Google оштрафовали на 200 миллионов долларов за нарушение конфиденциальных данных детей на YouTube.