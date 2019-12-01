Ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло в Красноярском крае, погибли двое

Накануне два ДТП на федеральной трассе "Сибирь" унесли в общей сложности жизни восьмерых человек.

В результате ДТП недалеко от деревни Бирюса в Красноярском крае погибло два человека. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По данным полиции, инцидент произошёл на 91-м километре трассы Р-257 "Енисей". Автомобиль "Субару" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со "шкодой". В результате ДТП погиб водитель японской иномарки и его пассажирка. Ещё четыре человека пострадали. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Накануне в Красноярском крае произошло два страшных ДТП на федеральной трассе "Сибирь". В первом случае погибло три человека при столкновении "хонды" и "ниссана", а во втором — пять человек в аварии автомобиля "Лада-Калина" и грузовика.