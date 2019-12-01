Моряки Тихоокеанского флота спасли терпящих бедствие рыбаков в Японском море

Буксир обнаружил пластиковую рыбацкую лодку в 20 километрах от острова Аскольд в заливе Петра Великого.

Российский буксир Тихоокеанского флота (ТОФ) спас рыбаков, терпящих бедствие в Японском море. Об этом говорится в пресс-релизе ТОФ.

Получив сигнал от регионального морского спасательно-координационного центра во Владивостоке, командование ТОФ в экстренном порядке направило на помощь рыбакам морской спасательный буксир МБ-92, совершавший переход из залива Анива во Владивосток. Также был готов помочь терпящим бедствие самолёт морской авиации флота, но это не понадобилось.

Прибыв на место, МБ-92 обнаружил в 20 километрах от острова Аскольд в заливе Петра Великого пластиковую рыбацкую лодку с навесным мотором. Рыбаков подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь.