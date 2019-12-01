Проходившего по делу "пьяного мальчика" судмедэксперта оставили в должности

Отстранить специалиста требовал Следственный комитет, подозревая медика в допущении халатности.

Судмедэксперт Сергей Насонов, выявивший алкоголь в крови сбитого в Кировской области мальчика, несмотря на проводимое в его адрес расследование о халатности, не отстранён от должности и продолжает трудиться на прежнем месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

— Министерство здравоохранения Кировской области не обладает информацией о требовании уполномоченных органов об отстранении от работы судебно-медицинского эксперта. В настоящее время он осуществляет свою трудовую деятельность, — приводит текст сообщения ТАСС.

Известно, что ранее Следственный комитет России ходатайствовал об отстранении специалиста от должности по подозрению в халатности после того, как проведённая им экспертиза выявила в крови сбитого автомобилем ребёнка 0,51 промилле алкоголя. По версии следствия, образец мог испортиться из-за несоблюдения Насоновым условий его хранения до пересылки в лабораторию.

Напомним, авария произошла 13 июля 2019 года в селе Буйское Кировской области. Дело приобрело общественный резонанс — его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

А вот другого такого горе-эксперта, по похожему делу в Балашихе, приговорили к исправительным работам.