Певица Юта выступила для российских военных в сирийском Дейр-эз-Зоре

Она исполнила такие песни, как "Моя родина", "Любимый мой", "Когда настанут холода", "За Россию".

Певица Юта прибыла в Сирию для поддержки военнослужащих российской военной полиции и Центра по примирению враждующих сторон. Артистка дала концерт в провинции Дейр-эз-Зор, в которой одноимённый город ещё пару лет назад находился в блокаде террористов.

Благодаря действиям российских военных осада была снята и сегодня Дейр-эз-Зор восстанавливается, в регион возвращаются бежавшие беженцы.

Как сообщает РИА "Новости", Юта исполнила такие песни, как "Моя родина", "Любимый мой", "Когда настанут холода", "За Россию".

Отметим, уроженка Екатеринбурга Анна Осипова, взявшая себе творческий псевдоним Юта, начала карьеру в начале 2000-х годов. К настоящему времени Юта выпустила 11 студийных альбомов и семь сборников. Причём около 40 композиций использовались для кино, сериалов или спектаклей. Например, песню Юты можно услышать в телесериалах "Солдаты", "Прапорщик Шматко, или Ё-моё", "Метод Лавровой". Артистка является лауреатом премий "Золотой граммофон" и "Шансон года".

Как сообщал Лайф, российские артисты неоднократно прилетали в Сирию, чтобы дать концерты для военнослужащих ВС РФ. Среди них были Александр Маршал, Олег Газманов, Григорий Лепс, МакSим, группы "Земляне" и "Уматурман", Дмитрий Колдун, Ирина Тонева, Алексей Воробьёв, Елена Темникова и многие другие.