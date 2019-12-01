На Украине пьяный офицер застрелил солдата за нежелание воевать

В целях сокрытия преступления командир доложил в штаб, что военный погиб во время обстрела.

В одной из рот Вооружённых сил Украины офицер застрелил военнослужащего из-за нежелания воевать в Донбассе, сообщает Донецкое агентство новостей.

Инцидент произошёл во время совместного распития алкоголя. Солдат раскритиковал командование и сказал, что хочет покинуть зону боевых действий. Между ними завязался конфликт, в результате которого командир выстрелил в военнослужащего.

— В целях сокрытия обстоятельств произошедшего и попытки уйти от ответственности командование бригады доложило в штаб Операции объединённых сил о гибели военнослужащего в результате обстрела, — цитирует агентство сообщение Управления Народной милиции ДНР.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский упразднил некоторые звания в украинской армии в рамках военной реформы, направленной на сближение с НАТО.