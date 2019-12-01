В Забайкальском крае автобус с пассажирами упал с моста

В Забайкалье пассажирский автобус, следовавший по маршруту Чита — Сретенск, слетел с трассы в реку. Об этом сообщил портал "Чита". Информацию о ДТП подтвердил глава Сретенского района Алексей Закурдаев.
По данным информационного портала, перевёрнутый автобус лежит в реке Куэнге.
Судя по фото с места аварии, часть салона при падении была разрушена.
Ранее в Красноярском крае произошло сразу три смертельных ДТП. Аварии в общей сложности унесли жизни восьми человек.
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