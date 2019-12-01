В Забайкальском крае автобус с пассажирами упал с моста

По данным местных СМИ, перевёрнутый на крышу автобус лежит в реке Куэнге. Информации о жертвах нет.

В Забайкалье пассажирский автобус, следовавший по маршруту Чита — Сретенск, слетел с трассы в реку. Об этом сообщил портал "Чита". Информацию о ДТП подтвердил глава Сретенского района Алексей Закурдаев.

По данным информационного портала, перевёрнутый автобус лежит в реке Куэнге.

Судя по фото с места аварии, часть салона при падении была разрушена.

Ранее в Красноярском крае произошло сразу три смертельных ДТП. Аварии в общей сложности унесли жизни восьми человек.