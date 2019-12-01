Эксперты предсказали падение средней ставки по ипотеке ниже 9%

Аналитики уверены, что это произойдёт из-за снижения ключевой ставки Центробанком.

Средняя ставка по жилищным кредитам в России к концу года может опуститься ниже 9%, сообщает агентство "Прайм".

Отмечается, что в октябре средняя ставка в российских банках снизилась до рекордных за последние два года 9,4%. После этого Центробанк снижал ключевую ставку до 6,5% годовых.

Аналитики банков считают, что в декабре ставка по ипотечным кредитам снизится до 8,8–9%, а некоторые прогнозируют даже 8,5% годовых. Однако есть и те, кто не верит в такое снижение. Так, например, "Росбанк Дом" ожидает среднюю ставку по жилищным кредитам в декабре в районе 9,3% годовых.

Аналитик Сбербанка Николай Минко считает, что в декабре ЦБ снизит ключевую ставку до 6%, однако на данное снижение, по мнению эксперта, банки отреагируют уже в следующем году.

Ранее Лайф рассказал, чем опасно снижение ипотечной ставки для заёмщиков.