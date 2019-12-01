Лайф публикует фото с места смертельного ДТП под Оренбургом

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В результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом погибло два человека.

На 11-м километре трассы Каменноозёрное — Медногорск в Оренбургской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2108 и микроавтобуса "Газель". В результате аварии оба человека, находившихся в легковушке, погибли.

<p>Фото © LIFE</p>

В распоряжении Лайфа оказались фото с места смертельной аварии. На кадрах видно, что микроавтобус въехал точно в борт ВАЗа, продавив кузов авто со стороны пассажиров.

<p>Фото © LIFE</p>

Удар был такой силы, что спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы раздвинуть смятые металлические конструкции кузова.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее Лайф сообщал, что ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло в Красноярском крае, погибли двое.

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