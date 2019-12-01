Лайф публикует фото с места смертельного ДТП под Оренбургом

В результате столкновения отечественной легковушки с микроавтобусом погибло два человека.

На 11-м километре трассы Каменноозёрное — Медногорск в Оренбургской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2108 и микроавтобуса "Газель". В результате аварии оба человека, находившихся в легковушке, погибли.

В распоряжении Лайфа оказались фото с места смертельной аварии. На кадрах видно, что микроавтобус въехал точно в борт ВАЗа, продавив кузов авто со стороны пассажиров.

Удар был такой силы, что спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы раздвинуть смятые металлические конструкции кузова.

Ранее Лайф сообщал, что ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло в Красноярском крае, погибли двое.