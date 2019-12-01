По меньшей мере 10 человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкалье

В Забайкальском крае недалеко от города Сретенск по меньшей мере 10 человек погибли при падении автобуса с моста через реку Куэнга. Об этом сообщили в местном управлении ГИБДД УМВД РФ.

Всего в автобусе, который выполнял рейс Сретенск — Чита, находилось около сорока человек. Так как он лежит вверх колёсами, людей достают с трудом. Пострадавших сразу отвозят в ближайшие больницы, для этого на месте ЧП находится несколько автомобилей скорой помощи.

Автобусом Kia Granbird владеет частный предприниматель.