Минздрав предложил проводить уроки по проблеме ВИЧ для родителей школьников

Зачастую отцы и матери выступают против уроков по половому воспитанию, так как боятся, что такие темы вызовут нездоровый интерес у ребёнка.

Минздрав РФ планирует добиться введения уроков по профилактике ВИЧ для родителей школьников. Это делается для того, чтобы родители впоследствии давали разрешение на проведение подобных занятий своим детям, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что с детьми 15–18 лет можно говорить о половом воспитании только при согласии родителей. Но родители часто беспокоятся, что такие разговоры только вызовут нездоровый интерес.

Во время занятий специалисты ВИЧ-центров и психологи будут рассказывать родителям о ВИЧ и показывать мини-фильмы, в которых школьники или взрослые, инфицированные в школьном возрасте, рассказывают, как это происходило.

В Минздраве отметили, что такие разговоры в пилотном режиме уже прошли в нескольких регионах. Причём довольно успешно. Родители дали разрешение на проведение таких уроков для школьников.

По данным ВОЗ, в 2018 году вирус иммунодефицита был выявлен у более чем 141 тысячи жителей Европы, среди которых 86 тысяч россиян.