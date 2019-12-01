Россияне рассказали, на чём спят

По результатам опроса выяснилось, что почти половина граждан не следит за качеством сна.

Исследователи из компании Blue Sleep провели опрос и выяснили, что только каждый пятый россиянин спит на качественном ортопедическом матрасе. Более половины опрошенных признались, что используют обычные матрасы, а 25% затруднились ответить, на чём спят.

Согласно результатам исследования, 6% россиян спят на диване, не используя матрас. При этом из всех опрошенных более 70% признались, что страдают бессонницей в разной степени.

Для борьбы с бессонницей врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни и соблюдать гигиену сна, однако почти 40% респондентов признались, что далеки от спорта. Ненамного больше (42%) заявили, что ведут здоровый образ жизни, а остальные или занимаются спортом лишь иногда, или стараются это делать.

Компания Blue Sleep проводила исследование среди россиян с 11 по 14 ноября 2019 года. Средний возраст респондентов составлял около 40 лет.

Не так давно россияне рассказали, чем будут заниматься в последний день уходящего года, а российских предпринимателей расспросили о том, чем они питаются в течение дня.