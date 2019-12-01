В Москве водитель такси попытался надругаться над пассажиркой

По оперативной информации, предполагаемый преступник скрылся на рабочем автомобиле белого цвета.

Московская полиция ведёт розыск водителя такси, подозреваемого в попытке надругаться над пассажиркой. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Москве.

— Введён план "Перехват". Разыскивается водитель автомобиля такси белого цвета по подозрению в попытке надругаться над одной из пассажирок, — сообщили агентству сотрудники полиции.

По предварительным данным, инцидент произошёл на северо-востоке столицы на проспекте Мира. Мужчина согласился подвезти двух девушек. Однако в ходе поездки стал приставать к одной из них и пытался надругаться. Позднее он высадил девушек и скрылся.

Ранее Лайф публиковал видео с места другого инцидента с участием такси в Москве. На Бескудниковском бульваре автомобиль влетел в остановку общественного транспорта.