В Москве водитель такси попытался надругаться над пассажиркой

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Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

По оперативной информации, предполагаемый преступник скрылся на рабочем автомобиле белого цвета.

Московская полиция ведёт розыск водителя такси, подозреваемого в попытке надругаться над пассажиркой. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Москве.

Введён план "Перехват". Разыскивается водитель автомобиля такси белого цвета по подозрению в попытке надругаться над одной из пассажирок, — сообщили агентству сотрудники полиции.

По предварительным данным, инцидент произошёл на северо-востоке столицы на проспекте Мира. Мужчина согласился подвезти двух девушек. Однако в ходе поездки стал приставать к одной из них и пытался надругаться. Позднее он высадил девушек и скрылся.

Ранее Лайф публиковал видео с места другого инцидента с участием такси в Москве. На Бескудниковском бульваре автомобиль влетел в остановку общественного транспорта.

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