Автобус в Забайкалье поставили на колёса, всех людей достали

По предварительным данным, причиной падения машины с моста в реку стало лопнувшее переднее колесо.

Перевернувшийся в Забайкалье автобус поставили на колёса. Об этом свидетельствуют кадры, полученные Лайфом с места трагедии. Всех выживших, а также тела погибших достали из транспортного средства.

По последним данным, в аварии погибло 19 человек, 20 получили травмы. Всего в автобусе находилось 43 человека.

Напомним, сегодня утром в Забайкалье в 60 км от города Сретенска пассажирский автобус вылетел с трассы и упал на лёд реки Куэнга. В результате ДТП автобус перевернулся и придавил собой пассажиров. Причиной аварии стало лопнувшее колесо.