Автобус в Забайкалье поставили на колёса, всех людей достали

Перевернувшийся в Забайкалье автобус поставили на колёса. Об этом свидетельствуют кадры, полученные Лайфом с места трагедии. Всех выживших, а также тела погибших достали из транспортного средства.
По последним данным, в аварии погибло 19 человек, 20 получили травмы. Всего в автобусе находилось 43 человека.
Напомним, сегодня утром в Забайкалье в 60 км от города Сретенска пассажирский автобус вылетел с трассы и упал на лёд реки Куэнга. В результате ДТП автобус перевернулся и придавил собой пассажиров. Причиной аварии стало лопнувшее колесо.
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