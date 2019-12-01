В Москве пьяный кальянщик упал в шахту лифта и сломал позвоночник

Мужчина получил множественные травмы различной степени и находится в реанимации.

В Москве сотрудник одного из баров в центре Москвы упал в шахту лифта с высоты в десять метров. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас пострадавший находится в реанимации в бессознательном состоянии, сообщает агентство "Москва".

Отмечается, что 28-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленные раны лобной и окологлазной областей, компрессионный перелом позвоночника неосложнённый и закрытую травму живота.

Пострадавший работал в кальянной бара на улице Большой Пироговской. Находясь на своём рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, он упал в шахту лифта. Скорую помощь вызвали сотрудники заведения. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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