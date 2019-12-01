В Петербурге скончался дирижёр — обладатель премии "Грэмми"

В Санкт-Петербурге на 77-м году жизни скончался выдающийся дирижёр Марис Янсонс. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург". По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Марис Янсонс — советский и российский дирижёр. Он родился в Риге в 1943 году. Позже окончил Ленинградскую государственную консерваторию. В 1979 году стал заслуженным артистом РСФСР, а в 1986 году — народным артистом.

В 2005 году он получил премию "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.

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