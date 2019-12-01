Водитель упавшего с моста автобуса погиб

По предварительным данным, жертвами ДТП в Забайкалье стали 19 человек, около 20 пострадали.

Водитель пассажирского автобуса, слетевшего сегодня утром с моста, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

— Водитель — житель Читинского района 1976 года рождения. В результате происшествия он погиб, — цитирует агентство слова источника.

По последней информации, в результате ДТП в Забайкальском крае погибло по меньшей мере 19 человек, ещё 14 — госпитализированы.

Напомним, причиной аварии, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо автобуса. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство на скорости слетело с моста и упало на лёд реки Куэнги.