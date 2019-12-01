По делу о жестоком убийстве мальчика на Урале задержали главу секты

Земфира заставляла адептов зверски издеваться над своими детьми при малейших шалостях.

В Екатеринбурге по делу об убийстве девятилетнего мальчика задержали главу секты "Ученики Христа" — 48-летнюю Земфиру Гайнуллину. Данных о причастности её к убийству ребёнка пока нет, но известно, что женщина два дня пыталась "оживить" мальчика, надеясь, что "Господь вернёт ему дух". Когда затея не удалась, ребёнка закопали в парке.

Как сообщает портал "URA.RU", в ходе допроса на вопрос об образовании женщина заявила, что она является учеником Бога, а про место работы сказала, что "вообще не живёт в этом мире".

Судя по постам в соцсетях (женщина уже удалила свою страницу во "ВКонтакте"), Гайнуллина выступала ярым критиком официального христианства. Она отвергала иконы и учение о Святой Троице и называла христианский рай адом. Своих последователей она заставляла жёстко наказывать детей при малейших шалостях.

Напомним, отец избивал сына розгами и вставлял в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из ребёнка.

Ранее сообщалось, что была задержана мать ребёнка, однако затем появилась информация, что она скрывается в Белоруссии, откуда родом. По данным СМИ, отец убитого мальчика взят под стражу.