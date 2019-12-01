Мотоциклист упал во время выступления в цирке — видео

Артист выполнял трюк с ездой внутри шара, но не смог удержать равновесие на скорости.

В подмосковном Сергиевом Посаде во время представления международного цирка Демидовых упал мотоциклист. Об этом сообщает телеканал "360".

Артист выполнял трюк с ездой внутри шара. Что-то пошло не так, и он упал с самой верхней точки вместе с мотоциклом. В цирке рассказали, что с трюкачом всё хорошо.

— Он жив, здоров. Приходите сегодня, смотрите. Ничего серьёзного не произошло, — цитирует собеседника телеканал.

Ранее в Белгороде во время циркового выступления сорвалась гимнастка. Девушка отделалась незначительной травмой пальца ноги.