Медведев поручил оказать помощь семьям погибших в ДТП в Забайкалье

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии с автобусом в Забайкальском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
Соответствующее поручение глава кабмина дал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Медведев также выразил соболезнования семьям и близким погибших в ДТП.
Ранее Лайф опубликовал список пострадавших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье. Жертвами ДТП стали 19 человек.
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