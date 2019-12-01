Медведев поручил оказать помощь семьям погибших в ДТП в Забайкалье

Глава кабмина также выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате аварии.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии с автобусом в Забайкальском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Соответствующее поручение глава кабмина дал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Медведев также выразил соболезнования семьям и близким погибших в ДТП.

Ранее Лайф опубликовал список пострадавших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье. Жертвами ДТП стали 19 человек.