Замглавы свердловского СК отправлен под домашний арест по делу о взятке в 18 млн

Михаил Бусылко подозревается в получении этой суммы за незаконное прекращение дела.

Заместитель руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко отправлен на два месяца под домашний арест по делу о получении им взятки в размере 18 миллионов рублей. Следствие требовало у суда более строгой меры пресечения — заключение под стражу.

— Избрать Бусылко меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев по 28 января 2020 года, — заявила в ходе заседания судья.

Как сообщал Лайф, также по делу замглавы свердловского СКР ранее был задержан один из юристов из адвокатской палаты Владимирской области. По версии следствия, мужчина выступал в роли посредника при передаче взятки Михаилу Бусылко.