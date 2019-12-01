В Благовещенске машина протаранила людей на остановке — видео

Как рассказали в полиции, в результате происшествия пострадали женщина и ребёнок 2007 года рождения.

В Благовещенске автомобиль въехал в группу людей на автобусной остановке. Инцидент произошёл на улице Тенистой. Пострадавшим — женщине и ребёнку 2007 года рождения — была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением. На кадрах авторегистратора видно, что машина резко уходит вправо, избегая столкновения со стоящим автобусом, и сбивает людей. Многим удаётся отбежать.

Сегодня в Забайкалье произошло ДТП, в результате которого автобус с пассажирами упал с моста на лёд замёрзшей реки Куэнги. Жертвами аварии стали 19 человек.