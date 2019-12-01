Умер священник, которого отстранили от служений за тройное нарушение ПДД

Причины смерти иеромонаха устанавливаются. Рязанская епархия выразила соболезнования.

В Рязани скончался иеромонах Сергий, отстранённый от служения после скандала с нарушением правил дорожного движения. Об этом на своём сайте сообщила Рязанская епархия.

Причины смерти не называются. Епархия выразила соболезнования родственникам и близким иеромонаха.

Напомним, 25 ноября автомобиль рязанского священника попал на видео. На кадрах видно, как машина паркуется на тротуаре, а затем переезжает сплошную линию и пересекает пешеходный переход на красный сигнал светофора. Позже в Рязанской епархии узнали об инциденте и отстранили иеромонаха от служения.