Лавров о восстановлении отношений Украины и России: За нами не заржавеет

Российский министр уверен, что планируемая встреча лидеров двух стран не будет формальной.

Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Париже поможет прояснить позицию Киева по минским договорённостям. Это отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Как уже сказали в Администрации Президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдёт на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен, — рассказал Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Он отметил, что "бессмысленно гадать", насколько полномасштабной будет встреча двух лидеров. А также подчеркнул, что во многом будет зависеть от украинской стороны, будут ли президенты говорить об отношениях Москвы и Украины.

— Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет, — отметил министр.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четвёрки", на котором будет обсуждаться будущее Донбасса. Свою готовность к переговорам в этот день уже выразили Меркель, Зеленский и Макрон. Позже данные о встрече подтвердили и в Кремле.

Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Украины заявлял о возможном выходе Киева из минских соглашений. Чуть позже он заверил, что Киев всё же намерен придерживаться договорённостей, но у них есть альтернатива, в том числе с проведением военной операции в Донбассе.