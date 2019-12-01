Российский хоккеист попал в больницу, защитив жену от преступника

Состояние хоккеиста оценивается как средней степени тяжести. Злоумышленник задержан.

Капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев стал жертвой нападения в Хабаровске. Об этом сообщили на сайте клуба.

Как следует из сообщения, 30 ноября на парковке у кафе на жену хоккеиста было совершено нападение. Защищая супругу, Кондратьев получил сильный удар по голове.

В настоящее время капитан "Амура" находится в хабаровской больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Преступник задержан. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Отмечается, что жена Кондратьева не пострадала.

А вот жена другого хоккеиста стала причиной разрыва с ним контракта хоккейного клуба.