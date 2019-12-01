Песков прокомментировал формат грядущей встречи Путина и Зеленского

Как отметил официальный пресс-секретарь Кремля, она может поспособствовать нахождению "развязок" в ключевых проблемных вопросах.

Первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно состоится. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Главы государств смогут пообщаться в рамках проведения саммита "нормандской четвёрки" при участии лидеров Германии и Франции, однако конкретная дата и регламент встречи будут определены ближе к началу саммита в Париже.

— Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будет достигнута договорённость уже ближе к самой встрече, — заявил Дмитрий Песков.

Он предположил, что встречу проведут "не ради того, чтобы всё завести в тупик, её целью будет поиск каких-то развязок".

Как сообщал Лайф, саммит "нормандской четвёрки" пройдёт 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной темой встречи станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий и переговоры о политическом урегулировании.