В Сибири фура въехала в скорую помощь, а потом врубилась в дом

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В деревне Елизаветовка в Красноярском крае машина скорой помощи и грузовой автомобиль столкнулись, после чего фура въехала в нежилой дом. В результате аварии погиб водитель медицинского автомобиля.

<p>Фото © <a href="https://t.me/Krsk01" target="_blank"><ins>Телеграм-канал</ins></a> &#34;Красноярск № 1&#34;</p>

Как рассказали в региональном управлении МВД РФ, по предварительной версии, водитель скорой помощи при развороте не уступил дорогу грузовому автомобилю, тот не успел затормозить, из-за чего и случилась авария.

<p>Фото © <ins>Телеграм-канал</ins> &#34;Красноярск № 1&#34;</p>

Женщину-фельдшера госпитализировали. В машине больше никто не находился. Водитель фуры не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что в Забайкальском крае автобус с пассажирами упал с моста, погибло 19 человек.

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