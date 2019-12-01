В Сибири фура въехала в скорую помощь, а потом врубилась в дом

В деревне Елизаветовка в Красноярском крае машина скорой помощи и грузовой автомобиль столкнулись, после чего фура въехала в нежилой дом. В результате аварии погиб водитель медицинского автомобиля.

Как рассказали в региональном управлении МВД РФ, по предварительной версии, водитель скорой помощи при развороте не уступил дорогу грузовому автомобилю, тот не успел затормозить, из-за чего и случилась авария.

Женщину-фельдшера госпитализировали. В машине больше никто не находился. Водитель фуры не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что в Забайкальском крае автобус с пассажирами упал с моста, погибло 19 человек.