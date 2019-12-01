В Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу по людям

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В США в Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу в офисе. Как сообщает NBC News, ранено десять человек. Это произошло во Французском квартале, на Канал-стрит.

Все десять человек были отправлены в больницу, двое из них — в критическом состоянии. Другие подробности неизвестны.

А накануне оружием решил воспользоваться мужчина в московской гостинице "Останкино". Он ранил своего знакомого.

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