В Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу по людям

New Orleans police are investigating a shooting on Canal Street Sunday morning involving a total of 11 victims struck by gunfire. Several streets are blocked off. pic.twitter.com/eGSlUNfonv — Paul Dudley (@Pauldudleynews) December 1, 2019

В США в Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу в офисе. Как сообщает NBC News, ранено десять человек. Это произошло во Французском квартале, на Канал-стрит.

Все десять человек были отправлены в больницу, двое из них — в критическом состоянии. Другие подробности неизвестны.

А накануне оружием решил воспользоваться мужчина в московской гостинице "Останкино". Он ранил своего знакомого.