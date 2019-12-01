В Египте рухнувшая стена церкви задавила трёх человек

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Ещё четверо пострадали. Губернатор провинции поручил выяснить причины обрушения.

В египетском городе Маллави в провинции эль-Минья обрушилась стена церкви. Об этом сообщают местные СМИ.

Жертвами обрушения стали три человека. Одним из погибших оказался четырёхлетний ребёнок. Ещё четыре человека получили травмы.

<p>Фото © <a href="https://www.youm7.com/story/2019/12/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/4526360" target="_blank">Al-Youm 7</a></p>

Губернатор провинции эль-Минья выразил соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией, а также распорядился принять необходимые меры для выяснения обстоятельств обрушения.

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