В Египте рухнувшая стена церкви задавила трёх человек

Ещё четверо пострадали. Губернатор провинции поручил выяснить причины обрушения.

В египетском городе Маллави в провинции эль-Минья обрушилась стена церкви. Об этом сообщают местные СМИ.

Жертвами обрушения стали три человека. Одним из погибших оказался четырёхлетний ребёнок. Ещё четыре человека получили травмы.

Губернатор провинции эль-Минья выразил соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией, а также распорядился принять необходимые меры для выяснения обстоятельств обрушения.

Ранее в Москве во время демонтажа фитнес-клуба на строителя тоже рухнула стена. Пострадавшего отправили в реанимацию.