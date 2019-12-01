Правительство поддержало идею страховать вклады до 10 миллионов

Кабмин готов согласиться на нововведение, если будет учтено несколько его замечаний.

Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает увеличение максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 миллиона до десяти миллионов рублей для вкладчиков, не успевших снять деньги до отзыва лицензии банка. Эту сумму владелец вклада сможет получить, например, при продаже жилого помещения или получении наследства, сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что кабмин попросил доработать документ "с учётом указанных замечаний" до его принятия. В частности, следует просчитать влияние законопроекта на достаточность средств Фонда обязательного страхования вкладов. Также нужно продумать, возникнет ли необходимость увеличивать размер ставки страховых взносов, уплачиваемых банками.

Предполагается, что получить большее возмещение вкладчики смогут при продаже жилья или земельного участка, получении наследства, социальных выплат и пособий.

Ранее Лайф сообщал, что россиян могут заставить платить банкам за валютные вклады.