Стало известно о нарушениях у перевозчика, чей автобус упал с моста

Нарекания касались отклонений от маршрута и несоблюдения графика смен водителей.

Автоперевозчик, выполняющий рейсы Чита — Сретенск, чей автобус сегодня рухнул с моста, неоднократно нарушал различные требования. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Управление госнадзора по Сибирскому федеральному округу три раза проверяло деятельность индивидуального предпринимателя Сергея Пнёва. В результате проверок были обнаружены нарушения, связанные с отклонением транспорта от маршрута и несоблюдением графика смен водителей.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, повлёкших по неосторожности смерть двух и более человек. Глава Следственного комитета РФ взял расследование под личный контроль.

Напомним, сегодня утром в Забайкальском крае автобус с пассажирами упал с моста. В результате ДТП погибло 19 человек. Предварительной причиной трагедии назвали лопнувшее колесо.