Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве автомобили

По сравнению с прошлым годом количество объявленных в розыск машин значительно сократилось.

Toyota, KIA и Hyundai — так выглядит тройка самых угоняемых марок автомобилей в Москве. Данные об автоугонах в столице в период с января по октябрь текущего года опубликовала московская прокуратура. Согласно статистике, чаще всего в федеральный розыск объявляли автомобили марки Toyota — 221 раз. На втором месте KIA — 156 раз. Третья строчка за Hyundai –140.

Отечественные машины также пользуются "спросом" у автоугонщиков. Автомобили марки ВАЗ 85 раз объявлялись в розыск в течение текущего года. Далее рейтинг по угонам выглядит следующим образом: Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW (39) и Renault (39).

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предпочтения угонщиков изменились не сильно, однако угонов было намного больше. В 2018 году чаще всего преступники похищали автомобили марки Toyota — 318 штук. На втором месте Hyundai — 195. А третью строчку с показателем 153 угнанных автомобиля поделили KIA и ВАЗ.

Напомним, ранее необычный случай угона произошёл в Ингушетии. Как сообщал Лайф, неизвестные похитили автомобиль, принадлежащий местному детскому дому. Однако когда узнали, у кого украли, угонщики вернули автомобиль и даже частично отремонтировали его.