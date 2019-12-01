В Донбассе перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

На трассе близ села Новокалиново на подконтрольной Киеву части Донбасса пассажирский автобус выехал с трассы и перевернулся. Из 50 находившихся внутри человек пятерым потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба украинской Нацполиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, что и стало причиной ДТП. По факту аварии и травмирования людей возбуждено уголовное дело.

Напомним, за последние сутки произошло несколько крупных ДТП с участием автобусов. В Забайкальском крае автобус выехал за пределы трассы и упал с моста в реку. По последним данным, жертвами аварии стали 19 человек.

Также в Тунисе туристический автобус съехал с дороги и упал с обрыва, в результате чего погибло 22 человека.