Под Ярославлем пять человек умерли, выпив стеклоочиститель

Трое скончались на месте. Ещё двоих госпитализировали, однако позже они умерли в больнице.

В деревне Дубки Ярославской области пять человек погибли от отравления автомобильным стеклоочистителем. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Как следует из сообщения, трое мужчин скончались на месте. Двух женщин успели госпитализировать, однако они умерли позже в больнице. По версии следствия, они выпили стеклоочиститель в качестве спиртного.

— В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стёкол автомобиля, — рассказали в Следственном комитете РФ.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По факту смерти пяти человек возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье три человека также погибли, отравившись неизвестной жидкостью.