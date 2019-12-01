В Шереметьево сняли на видео грузчика, швыряющего багаж

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Работника воздушной гавани не особо беспокоит, что таким образом он может легко разрушить содержимое чемоданов и сумок.

Грузчики столичного аэропорта Шереметьево снова стали "героями" скандального видео. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как работник аэропорта перегружает багаж из прилетевшего в Москву из Сочи лайнера.

Получая багаж по транспортной ленте, мужчина небрежно забрасывает его в специальный автомобиль. При этом он не всегда даже попадает в кузов, в результате чего вещи людей оказываются на грязном и мокром асфальте. Подняв вещь, грузчик невозмутимо кладёт её к остальным.

Ранее Лайф рассказывал о других инцидентах в аэропорту. Так, грузовик наехал на рабочего, в результате у мужчины диагностировали перелом. До этого тягач едва не раздавил грузчика.

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